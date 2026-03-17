224 keer bekeken

De populaire theatervoorstelling Welkom in de Middeleeuwen, gebaseerd op de bekende NTR-serie, is op zondag 5 april 2026 te zien in de grote zaal van Amphion Theater in Doetinchem. De familievoorstelling is geschikt voor bezoekers vanaf 8 jaar en duurt ongeveer anderhalf uur.

Advertentie

In de voorstelling neemt presentatrice Dorine het publiek mee op een humoristische tijdreis door duizend jaar geschiedenis. Met snelle sketches, dans en muziek worden verschillende momenten uit de middeleeuwen tot leven gebracht. Zo komen onder meer ridders, heksen, koningen en ontdekkingsreizigers voorbij.

De acteurs spelen tijdens de voorstelling tientallen rollen en springen samen met het publiek in een denkbeeldige tijdmachine. Onderweg ontmoeten ze bekende historische figuren zoals Karel de Grote, Jeanne d’Arc, Christoffel Columbus en Willem van Oranje. De muziek in de voorstelling is geschreven door Niek Barendsen.

Volgens Amphion is de voorstelling bedoeld om geschiedenis op een speelse en toegankelijke manier te vertellen. Humor en educatie wisselen elkaar daarbij af, waardoor de voorstelling geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen.

De voorstelling begint zondag 5 april om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De locatie is de grote zaal van Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via:

https://www.amphion.nl/theater

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie