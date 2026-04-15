GROENLO — Grote installaties op dak stadhuis zorgen voor verbazing

Inwoners van Groenlo kijken de laatste dagen met verbazing naar de opvallende grote installatie op het dak van het verbouwde stadhuis. Op circuleren inmiddels foto’s van de situatie. Volgens inwoners gaat het om warmtepompen die onderdeel zijn van de verduurzaming van het gemeentelijke gebouw. Hoewel begrip is voor het duurzamer maken van het pand, ligt de discussie vooral bij de zichtbaarheid en de omvang van de installaties in het historische straatbeeld.

De reacties op Facebook laten een gemengd beeld zien. Sommigen reageren luchtig en maken vergelijkingen met een “duiventil” of zelfs een “monolith”. Anderen zijn kritischer en vragen zich af of dit past binnen het karakter van Groenlo als vestingstad. “Iedereen moet zich houden aan het Vestingstad-beeld, behalve…?” schrijft een inwoner. Een ander vraagt zich af waarom dit onderwerp geen rol speelde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt de vraag gesteld of de installaties een tijdelijk karakter hebben of definitief zo zichtbaar blijven. Vooralsnog is daar geen duidelijkheid over.

De situatie raakt aan een bredere discussie die vaker speelt in Groenlo: hoe combineer je verduurzaming en moderne technieken met het behoud van een historisch stadsbeeld? Zeker op een prominente plek als het stadhuis ligt die balans gevoelig.

