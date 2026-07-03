GELDERLAND — Helden van Hackforts ontvangt €10.000 van ANWB Fonds voor elektrische duofiets

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Helden van Hackforts is uitgeroepen tot winnaar van de binnen de landelijke actie van het ANWB Fonds. De stichting ontvangt een donatie van €10.000 voor hun project ‘elektrische duofiets voor jongvolwassenen’. De feestelijke uitreiking vond plaats in Twello, waar Peter Siewers namens ANWB aanwezig was.

Het ANWB Fonds, dat in februari van start ging, zocht naar maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzame oplossingen met lokale impact. Na een landelijke stemronde werd per provincie een top 3 samengesteld, waaruit de jury uiteindelijk één winnaar koos.

De keuze viel op Stichting Helden van Hackforts. “Bij Helden van Hackforts bouwen we aan een wereld waarin jongvolwassenen met een verstandelijke beperking vrij kunnen bewegen, genieten van de buitenlucht en écht mee kunnen doen. Met een elektrische duofiets geven we onze bewoners de kans om samen op pad te gaan. Veilig, ontspannen en verbonden met elkaar én hun omgeving. Meer beweging, meer rust en meer sociale contacten: jouw stem helpt hun wereld groter en vrijer te maken,” aldus Linda Germs van de stichting.

De ANWB-jury waardeerde de duurzame en doordachte opzet van het initiatief. De elektrische duofiets wordt geen eenmalige activiteit, maar een vast onderdeel van het dagelijks leven van de bewoners. Dit project draagt structureel bij aan hun dagbesteding en sociale contacten, wat de langdurige impact van het initiatief benadrukt.

Met deze steun hoopt Helden van Hackforts meer beweging, verbinding en kwaliteit van leven te creëren voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De brede steun in de vorm van stemmen heeft de jury overtuigd om deze stichting als winnaar te kiezen.

Het ANWB Fonds ondersteunt lokale initiatieven en projecten in heel Nederland. Maatschappelijke organisaties kunnen het hele jaar door kleinere donaties aanvragen via www.anwb.nl/fonds.

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