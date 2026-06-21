OOST-ACHTERHOEK — Kinderen op leesreis tijdens Vakantielezen in Bibliotheek Oost-Achterhoek

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De zomervakantie is begonnen en dat betekent ook de start van Vakantielezen in de . Vanaf 20 juni kunnen kinderen op ontdekkingsreis door bijzondere werelden, gewoon vanuit een boek.

Met Vakantielezen wil de bibliotheek kinderen stimuleren om ook tijdens de vakantie te blijven lezen. Dat helpt om het leesniveau op peil te houden en vergroot tegelijkertijd het leesplezier. Zelf lezen, samen lezen, strips lezen of luisteren naar een luisterboek: alles telt mee.

Dit jaar kunnen jonge lezers op avontuur naar zeven fantasiebestemmingen, waaronder Avonturenland, Lachland, de Griezelkust en de Sprookjeseilanden. Daarnaast organiseert de bibliotheek in alle vestigingen activiteiten zoals de Pose Puzzeltocht. Ook zijn er een speciaal doeboekje en een kleurplaat beschikbaar.

Tijdens de zomerperiode mogen boeken bovendien extra lang worden geleend: zes weken in plaats van de gebruikelijke termijn. Leden hebben daarnaast gratis toegang tot duizenden e-books, luisterboeken en digitale tijdschriften via de online bibliotheek.

Meer informatie, boekentips en downloads zijn te vinden via Bibliotheek Oost-Achterhoek Vakantielezen.

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