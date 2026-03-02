Help ons om Streekgids nóg beter te maken

📝

Help Streekgids beter worden – doe mee aan onze lezersenquête

Streekgids wil de website en berichtgeving blijven verbeteren en nóg beter laten aansluiten bij de wensen van inwoners van Groenlo en omgeving. Daarom hebben we een korte lezersenquête gemaakt.



⏱️ 3–4 minuten





🔒 volledig anoniem





🎁 4× bol.com-bon t.w.v. €25





👉 Vul de enquête in



Alvast bedankt voor je hulp! Deelname is anoniem en helpt ons om Streekgids nog beter te maken.