Automobilisten moeten vanaf morgen rekening houden met hogere brandstofprijzen. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van consumentenorganisatie UnitedConsumers stijgt de olieprijs door de oorlog in het Midden-Oosten tot boven de 100 dollar per vat, waardoor oliemaatschappijen de kosten doorberekenen aan de pomp.

De adviesprijs voor diesel stijgt naar verwachting tot boven de 2,50 euro per liter. Momenteel ligt die prijs rond 2,46 euro, terwijl vrijdag al een record van 2,37 euro werd doorbroken. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, ruim een week geleden, lag de adviesprijs voor diesel nog op 2,09 euro per liter.

Ook benzine wordt duurder. De adviesprijs voor Euro95 ligt momenteel op ruim 2,39 euro per liter. Dat was nog 2,28 euro voordat het conflict begon. Daarmee nadert de benzineprijs opnieuw het recordniveau van meer dan 2,50 euro per liter, dat in juni 2022 werd bereikt tijdens de sterke stijging van de olieprijs door de oorlog in Oekraïne.

Volgens Foolen zullen automobilisten de effecten van de stijgende olieprijs de komende dagen duidelijk gaan merken aan de pomp.

