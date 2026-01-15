Henk Pen opent grootste camper- en caravancentrum van Europa in Groenlo

GROENLO – Henk Pen Campers & Caravans opent op donderdag 5 februari officieel zijn nieuwe locatie op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo. Het bedrijf is sinds december al operationeel in het nieuwe pand, dat wordt gepresenteerd als het grootste camper- en caravancentrum van Europa.

De officiële opening vindt plaats op 5 februari vanaf 16.00 uur en is bedoeld voor genodigden, waaronder partners, leveranciers en betrokken organisaties.

Het nieuwe centrum brengt verkoop, onderhoud, schadeherstel, verhuur, stalling en aanvullende services samen onder één dak. Met de vestiging op De Laarberg beschikt Henk Pen over ruimte voor verdere schaalvergroting, specialisatie en toekomstige groei. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag in de camper- en caravanmarkt.

Voor het brede publiek is er een open huis op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari. Bezoekers kunnen dan het nieuwe complex bekijken, kennismaken met de medewerkers en alle afdelingen bezichtigen. Tijdens het open huis wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

Met de nieuwe vestiging zet Henk Pen een volgende stap in de professionalisering van de organisatie

