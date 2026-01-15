Henk Pen opent grootste camper- en caravancentrum van Europa in Groenlo
GROENLO – Henk Pen Campers & Caravans opent op donderdag 5 februari officieel zijn nieuwe locatie op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo. Het bedrijf is sinds december al operationeel in het nieuwe pand, dat wordt gepresenteerd als het grootste camper- en caravancentrum van Europa.
De officiële opening vindt plaats op 5 februari vanaf 16.00 uur en is bedoeld voor genodigden, waaronder partners, leveranciers en betrokken organisaties.
Het nieuwe centrum brengt verkoop, onderhoud, schadeherstel, verhuur, stalling en aanvullende services samen onder één dak. Met de vestiging op De Laarberg beschikt Henk Pen over ruimte voor verdere schaalvergroting, specialisatie en toekomstige groei. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag in de camper- en caravanmarkt.
Voor het brede publiek is er een open huis op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari. Bezoekers kunnen dan het nieuwe complex bekijken, kennismaken met de medewerkers en alle afdelingen bezichtigen. Tijdens het open huis wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.
Met de nieuwe vestiging zet Henk Pen een volgende stap in de professionalisering van de organisatie
Meest geliked deze week
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 7
- Meer dan 1.750 wespennesten behouden dankzij diervriendelijke aanpak 2
- Vier Gelderse gemeenten stoppen met hondenbelasting 1
- 99 bomen gekapt in buitengebied Oost Gelre, nieuwe aanplant volgt 1
- Grote carnavalskledingbeurs in De Mattelier 1
- Rustige feestdagen in Oost Gelre, maar ook ingrijpende incidenten 1
Trending deze week
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 7
- Meer dan 1.750 wespennesten behouden dankzij diervriendelijke aanpak 2
- 99 bomen gekapt in buitengebied Oost Gelre, nieuwe aanplant volgt 1
- Vier Gelderse gemeenten stoppen met hondenbelasting 1
- Veldman Vintage Project terug naar de seventies bij Café Taste 1
- Rustige feestdagen in Oost Gelre, maar ook ingrijpende incidenten 1