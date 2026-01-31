Belangrijke stap voor nieuwbouwplan Hiddinks Weide in Hengelo

144 keer bekeken

HENGELO (GLD) – Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst start de omgevingsplanprocedure voor de nieuwbouwwijk Hiddinks Weide. Daarmee komt de bouw van circa 205 woningen aan de rand van Hengelo (Gld) een stap dichterbij.

Het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan wordt ter inzage gelegd. Na afloop van de zienswijzeperiode gaat het plan naar de gemeenteraad voor definitieve vaststelling. Als dat gebeurt, kan de verdere uitwerking van de wijk van start.

Dorps wonen met groen

Hiddinks Weide moet ruimte bieden aan starters, gezinnen en senioren. De wijk sluit aan bij het dorpse karakter van Hengelo en vormt een geleidelijke overgang naar het omliggende buitengebied. In het ontwerp is veel aandacht voor groen, waterberging en een prettige leefomgeving.

Belangrijke elementen blijven behouden: de zichtlijn vanaf de Regelinklaan en een karakteristieke eik krijgen een prominente plek in het plan. De verkeersstructuur wordt veilig en overzichtelijk, met twee ontsluitingen: via De Heurne en de Hiddinkdijk.

Inbreng uit de omgeving

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met omwonenden en toekomstige bewoners. Tijdens meerdere participatiebijeenkomsten is input opgehaald, die is verwerkt in de ruimtelijke visie en het stedenbouwkundig ontwerp.

Het ontwerp van de wijziging van het omgevingsplan is binnenkort in te zien via

