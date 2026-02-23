ma 23 feb — Groenlo: 9°C • 8°–10° meer weer →

Waar draaiden de wieken van Groenlo?

19 februari 2026
AI foto Molen Groenlo

Foto: AI – historische reconstructie van Groenlo rond 1900, gebaseerd op ansichtkaarten uit de collectie van Scherpinbeeld.nl


ZONDAGSVERHAAL/GROENLO – Wie vandaag door Groenlo loopt, ziet geen molen meer. Toch was er een tijd dat wieken het silhouet van de stad bepaalden. Rond 1900 stonden op en rond de Molenberg meerdere molens die dagelijks draaiden. Ze maalden graan voor stad en ommeland en waren zichtbaar van verre.

Wat is er gebeurd met de Kerkmolen? Waarom werd de Lutjenhuismolen na de storm van 1927 niet herbouwd? En waar stond precies de waterradmolen aan de Slinge?

In dit nieuwe Zondagsverhaal wordt het verdwenen molenlandschap van Groenlo gereconstrueerd aan de hand van historische beelden uit het digitale archief van Scherpinbeeld.nl. Inclusief een bijzondere AI-reconstructie die laat zien hoe het stadsbeeld rond 1900 eruit kan hebben gezien.

Een verhaal over techniek, verandering en een skyline die binnen één generatie verdween.

Zondagsverhaal: Een historische reconstructie van een verdwenen stadsbeeld

