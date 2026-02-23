Waar draaiden de wieken van Groenlo?
ZONDAGSVERHAAL/GROENLO – Wie vandaag door Groenlo loopt, ziet geen molen meer. Toch was er een tijd dat wieken het silhouet van de stad bepaalden. Rond 1900 stonden op en rond de Molenberg meerdere molens die dagelijks draaiden. Ze maalden graan voor stad en ommeland en waren zichtbaar van verre.
Wat is er gebeurd met de Kerkmolen? Waarom werd de Lutjenhuismolen na de storm van 1927 niet herbouwd? En waar stond precies de waterradmolen aan de Slinge?
In dit nieuwe Zondagsverhaal wordt het verdwenen molenlandschap van Groenlo gereconstrueerd aan de hand van historische beelden uit het digitale archief van Scherpinbeeld.nl. Inclusief een bijzondere AI-reconstructie die laat zien hoe het stadsbeeld rond 1900 eruit kan hebben gezien.
Een verhaal over techniek, verandering en een skyline die binnen één generatie verdween.
📅 Lees het complete verhaal op zondag 1 maart via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.
👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.
📥 Nu al te downloaden voor €2,50.
Zondagsverhaal: Een historische reconstructie van een verdwenen stadsbeeld
Lezersfavorieten
- Hoogheden geven sleutel terug na drie dagen carnaval 16
- ‘Steek zetten’ luidt carnaval in Grolle in 13
- Bronsvoort bij afscheid benoemd tot beschermvrouwe Slag om Grolle 8
- Kanonniers grote winnaar bij Grolse Carnavalsoptocht 2026 8
- Koperen Ketteltje voor Marco Overbekking 8
- Leerlingen Pronova schenken €2.837,40 aan Stichting Vrienden SKB 8