DOETINCHEM — Bekroonde musical over Aletta Jacobs komt naar Amphion Theater

De bekroonde voorstelling ALETTA de Musical is op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni te zien in in . De comedy musical vertelt het levensverhaal van Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste vrouwelijke arts van Nederland en een belangrijke voorvechter van vrouwenemancipatie.

Het publiek wordt meegenomen in het leven van Jacobs, die opgroeide in Sappemeer en uitgroeide tot een internationaal icoon. Haar strijd voor gelijkwaardigheid en haar kritische blik op de gevestigde orde vormen de basis voor een voorstelling vol humor en muziek.

De rol van Aletta Jacobs wordt gespeeld door Desi van Doeveren. Verder zijn onder meer Gaia Aikman, Eva Van der Gucht en Kees Boot te zien. De regie is in handen van Daria Bukvić van Theater Oostpool. De muziek wordt uitgevoerd door een volledig vrouwelijke band.

ALETTA de Musical won vier Musical Awards: Beste Oorspronkelijke Nederlandse Musical, Beste Vrouwelijke Hoofdrol, Beste Choreografie en Beste Kostuum, Kap & Grime.

De voorstellingen beginnen beide avonden om 20.00 uur in .

Meer informatie en tickets: https://www.amphion.nl/theater

