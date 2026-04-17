WINTERSWIJK — Jan Brokken geeft lezing in Winterswijkse bibliotheek

222 keer bekeken

Schrijver Jan Brokken geeft op zondag 3 mei een lezing in de . Aanleiding is zijn nieuwste boek De weemoed van de reiziger.

Tijdens de middag vertelt Brokken over zijn werk en leest hij voor uit het boek, waarin veertien verhalen centraal staan over kunstenaars en hun reizen. Die reizen gaan niet alleen naar verre landen, maar ook naar persoonlijke ervaringen en herinneringen. Thema’s als heimwee, liefde, verlies en verwondering spelen daarbij een belangrijke rol.

Brokken geldt als een van de bekendste schrijvers van literaire non-fictie in Nederland. Eerder brak hij door met De vergelding, dat lange tijd in de Bestseller Top 60 stond en veel lof kreeg van lezers en critici.

De lezing begint op 3 mei en is bedoeld voor liefhebbers van literatuur en verhalen. Bezoekers kunnen zich vooraf aanmelden via de website van de bibliotheek of bij een van de vestigingen. De entree bedraagt €7,50 voor niet-leden en €5,00 voor leden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in