WINTERSWIJK — Jonge kunstenaar Reinout Velleman krijgt solotentoonstelling in Villa Mondriaan

196 keer bekeken

Museum Villa Mondriaan presenteert van 16 mei tot en met 4 oktober de tentoonstelling Alledaagse Verwondering van kunstenaar Reinout Velleman. Het is de eerste museale solotentoonstelling van de jonge kunstenaar uit Zeist.

In de tentoonstelling zijn negentien schilderijen, studies en schetsen van Velleman te zien, waaronder het prijswinnende werk De Kroegbaas. Met dat schilderij won hij in 2025 de Nederlandse Portretprijs in de categorie Jong. Velleman woont en werkt in Groningen en studeerde in 2021 af aan Academie Minerva.

Volgens het museum sluit zijn figuratieve werk aan bij de traditie van de landschaps- en genreschilderkunst. Voor jonge bezoekers is een interactief onderdeel ingericht, waarbij zij worden uitgenodigd om beter naar de schilderijen te kijken.

Museum Villa Mondriaan laat met de tentoonstelling opnieuw jong talent zien in het voormalige woonhuis van Piet Mondriaan. Tegelijkertijd is ook de tentoonstelling Zij aan Zij, Mondriaan in Dialoog nog te bezoeken. Daarin wordt werk van Mondriaan gecombineerd met schilderijen van kunstenaars als George Hendrik Breitner, Isaac Israëls, Suze Robertson en Jacoba van Heemskerck.

Meer informatie over openingstijden en tickets staat op Museum Villa Mondriaan.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in