Kinderen kunnen op donderdag 26 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Lichtenvoorde deelnemen aan een creatieve LEGO-workshop tijdens het BIEBlab. Tijdens deze middag bouwen deelnemers een zogeheten automaton: een bewegend bouwwerk dat tot leven komt door aan een zwengel te draaien.

Met LEGO-blokjes maken de kinderen bijvoorbeeld een springend dier, een boot op golvend water of een bewegend figuurtje. In de bibliotheek liggen daarnaast boeken en digitale hulpmiddelen klaar met inspirerende voorbeelden om mee te bouwen.

Voor kinderen die meer uitdaging zoeken, is er ook de mogelijkheid om met LEGO WeDo aan de slag te gaan. Daarmee kunnen deelnemers een elektrisch of op afstand bestuurbaar ontwerp maken.

Het BIEBlab is een initiatief waarbij kinderen kennis kunnen maken met creatieve technologie en techniek. De workshops worden op verschillende momenten georganiseerd in bibliotheken in de regio, waaronder Ruurlo, Winterswijk, Neede, Borculo en Lichtenvoorde. De ene keer verzorgt cultuurorganisatie Culturije het programma, de andere keer neemt Bibliotheek Oost-Achterhoek de invulling voor haar rekening.

De workshop in Lichtenvoorde vindt plaats op donderdag 26 maart om 15.00 uur in de bibliotheek. Deelname kost €4,50. Aanmelden kan via:

https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

