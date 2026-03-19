In Natuurpark Kronenkamp staat op donderdag 26 maart 2026 een avond in het teken van bijenteelt. Imkers en beheerders Guido Bogert en Daniël Hartman verzorgen om 19.30 uur een presentatie in ontmoetingscentrum Het Filter.

Tijdens de bijeenkomst nemen zij bezoekers mee in de wereld van het houden van bijen. Aan bod komen onder meer het beheer van bijenkasten, het gedrag van bijen en het belang van bijen voor de natuur. Na een korte inleiding volgt een rondleiding naar de bijen in het park. Na de pauze wordt een demonstratie gegeven. Daarbij laten de imkers zien hoe een bijenkast werkt, welke beschermingskleding nodig is en hoe honing wordt geslingerd. Ook worden verschillende materialen toegelicht die bij de bijenteelt worden gebruikt. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het ontmoetingscentrum aan de Kronenkamp 14 is vanaf 19.00 uur geopend voor publiek. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd. Met de activiteit wil Natuurpark Kronenkamp bezoekers kennis laten maken met het belang van bijen en de rol die zij spelen in biodiversiteit en voedselvoorziening.

Meer informatie: https://www.natuurparkkronenkamp.nl

