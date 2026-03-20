Het NK Tegelwippen is donderdag 19 maart voor de zevende en laatste keer van start gegaan. Ook inwoners van Gelderland kunnen tot en met 31 oktober meedoen door tegels uit hun tuin te halen en te vervangen door planten, gras of bloemen.

De actie moet bijdragen aan een groenere en klimaatbestendige leefomgeving. Minder tegels in tuinen zorgt volgens de organisatie voor betere wateropvang bij flinke regenbuien, meer verkoeling tijdens warme periodes en een prettigere woonomgeving.

Bij deze sloteditie is ook de zogenoemde ‘Wipshop’ geopend. Deelnemers maken daarmee kans op een bijzonder stukje groen voor in de tuin, afkomstig van bekende locaties in Nederland. Het gaat onder meer om groen van Artis, Paleis Het Loo, De Hoge Veluwe, Walibi Holland en Kinderdijk.

Volgens de organisatie zijn sinds de start van het NK Tegelwippen in 2020 landelijk al 20 miljoen tegels vervangen door groen. Het doel van de laatste editie is om in 2026 uit te komen op 25 miljoen gewipte tegels.

Het NK Tegelwippen wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is onderdeel van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’.

Meer informatie staat op nk-tegelwippen.nl.

