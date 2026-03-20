Een bijzondere wens van een moeder voor haar dochter is onlangs vervuld via de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Naomi kreeg een dag die volledig in het teken stond van aandacht, ontspanning en zelfvertrouwen. De wens werd ingediend door Ilse, die haar dochter na een moeilijke periode iets speciaals wilde geven. Naomi verloor in 2022 haar stiefvader, wat een grote impact had op het gezin. Nu het weer beter met haar gaat, vond Ilse het tijd voor een moment waarop alles even om haar dochter mocht draaien.

Dankzij de Wensboom werd die wens werkelijkheid. Naomi werd ontvangen bij Salon Sanshine, waar zij door hair- en beauty styliste Savien Dekali professioneel werd verzorgd met make-up en haarstyling. Aansluitend genoten moeder en dochter van een lunch in het SKB. De dag werd afgesloten met een fotoshoot door fotograaf Sandra Oevering van SO Fotografie, die Naomi’s nieuwe look vastlegde. “Wat een leuke en ontspannen dag. Naomi is er zó blij mee,” aldus Ilse.

De Wensboom van het SKB biedt patiënten, bezoekers en medewerkers de mogelijkheid om een wens in te dienen voor zichzelf of voor een ander. Een speciaal comité selecteert en vervult deze wensen, met als doel persoonlijke aandacht en betrokkenheid te bieden.

