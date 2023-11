Invoering verbod mobiele telefoons in basisonderwijs en speciaal onderwijs

LANDELIJK – Met ingang van het schooljaar 2024-2025 zijn mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparaten niet meer toegestaan in de klaslokalen van het Nederlandse basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze beslissing, aangekondigd door Minister Mariëlle Paul, is in overeenstemming met onderwijsorganisaties en is bedoeld om afleiding te verminderen en de focus op onderwijs te versterken. Uitzonderingen gelden voor educatieve doeleinden en essentiële persoonlijke omstandigheden.

Overgangsperiode en evaluatie

Scholen zullen in aanloop naar de officiële start van deze regeling overleggen met betrokken partijen om de uitvoering te bespreken. Het voortgezet onderwijs start hiermee al in januari 2024. Later zal er een evaluatie plaatsvinden om de effecten te beoordelen en te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

