VRAGENDER — Landelijke ruiters schitteren in Outdoor Gelderland Trofee

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De Trofee heeft woensdag op in Vragender drie winnaars opgeleverd. Yvet Nijhof, Silke Smits en Marie Sandell wonnen hun finales in de populaire competitie voor landelijke ruiters.

De deelnemers hadden zich via selectiewedstrijden verspreid door het land geplaatst voor de finale. In Vragender mochten zij rijden in dezelfde hoofdpiste waar later deze week ook internationale topruiters aan de start verschijnen.

In de Heesen Immobilien Prijs over 1.10 meter ging de winst naar Yvet Nijhof. Met haar zevenjarige merrie Onanarijke NN bleef zij foutloos in de barrage en noteerde een tijd van 42,57 seconden. Lotte Elferink werd tweede met Qendrim Isriwica, Lauren Herwers eindigde als derde met Halizinthe EST.

De Venhorst Fourage Prijs over 1.20 meter kreeg een bijzonder spannende ontknoping. Silke Smits bleef met haar negentienjarige merrie Chita slechts drie honderdsten van een seconde voor op Bart Hartman met Pretty Niki WS. Anne Klein pakte met Zagarolo AWH Z de derde plaats.

Het slotstuk was de One Switch Prijs over 1.30 meter. Marie Sandell won met Methaplanet’s Jolino na een foutloze en snelle barrage. Sandell plaatste zich pas afgelopen zondag bij de laatste selectiewedstrijd in Rheden voor de finale. “Een podiumplaats had ik hier al eens gehaald, maar winnen is natuurlijk nog veel leuker”, zei zij na afloop. Renée Hazeleger werd tweede, Michelle Frie derde.

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