Leerlingen Pronova schenken €2.837,40 aan Stichting Vrienden SKB

WINTERSWIJK – Leerlingen van Pronova in Winterswijk hebben €2.837,40 opgehaald voor Stichting Vrienden SKB. Het bedrag werd ingezameld tijdens een kerstmarkt op 11 december en is bestemd voor projecten die het verblijf van patiënten in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aangenamer maken.

De leerlingen verkochten geen standaard kerstmarktproducten, maar zelfgemaakte artikelen uit hun praktijklessen, zoals geurkaarsen, houten creaties en feestelijke lekkernijen. De opbrengst wordt ingezet voor extra ondersteuning en afleiding voor jonge patiënten, onder meer op de kinderafdeling, de polikliniek interne geneeskunde en de spoedeisende hulp.

Naast de financiële bijdrage ontvingen verschillende afdelingen ook cadeaus. Daarmee kunnen onder andere speciale boekjes worden aangeschaft voor kinderen van wie een ouder ernstig ziek is of overlijdt.

De actie maakte deel uit van een breder leertraject. Eerder kregen de leerlingen een rondleiding door het ziekenhuis en volgden zij gastlessen van zorgmedewerkers. Zo maakten zij van dichtbij kennis met de zorg en ervoeren zij hoe hun inzet direct bijdraagt aan het welzijn van anderen.

