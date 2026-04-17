LOCHEM — Barokmuziek tijdens muziekvesper in Gudulakerk

In de Gudulakerk in Lochem vindt op zondag 26 april een bijzondere muziekvesper plaats met barokmuziek. Trio Heezen verzorgt om 19.00 uur het muzikale gedeelte, met blokfluit, cello en klavecimbel.

Het trio bestaat uit moeder en dochter Heezen op blokfluit en cello, samen met klaveciniste Els Dijkerman. Op het programma staan werken van de Engelse componist Gottfried Finger en de Franse componist Jean-Baptiste Loeillet.

De muziekvesper is meer dan alleen een concert. Bezoekers kunnen ook luisteren naar een lezing, gebed, poëzie en samen zingen. Voor, tijdens en na de vesper is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk, die vanaf 18.30 uur geopend is.

De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

