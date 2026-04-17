DOETINCHEM — De Stamhouder’ naar Amphion: indringend familieverhaal over oorlog op het toneel

232 keer bekeken

Het bekroonde boek De Stamhouder van Alexander Münninghoff komt naar het theater. Op donderdag 7 mei is de indrukwekkende familiekroniek te zien in het .

Na het succes als televisieserie wordt het verhaal nu live gebracht met een cast onder leiding van Willem Voogd, Reinout Bussemaker en Lot van Lunteren. De voorstelling vertelt het verhaal van een familie die door de Tweede Wereldoorlog uiteen wordt gerukt.

De rode draad begint bij de vondst van een SS-helm op zolder. Wat volgt is een zoektocht naar het verleden, waarin verborgen familiegeheimen en pijnlijke keuzes aan het licht komen. De voorstelling laat zien hoe gebeurtenissen uit de oorlog nog generaties later doorwerken.

Met een combinatie van persoonlijke verhalen en historische gebeurtenissen biedt De Stamhouder een indringende theaterervaring die de impact van oorlog dichtbij brengt.

De voorstelling begint om 20.00 uur.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in