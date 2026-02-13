Mariëlle Paul bezoekt Achterhoek: aandacht voor talentenfonds Opijver

146 keer bekeken

ACHTERHOEK – Minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bracht op woensdag 11 februari 2026 een werkbezoek aan de Achterhoek. Centraal stond het vijfjarig jubileum van het Achterhoekse talentenfonds Opijver, dat inzet op Leven Lang Ontwikkelen en zij-instroom naar kansrijke beroepen.

De minister werd ontvangen bij Reiger Suspension in Hengelo (Gld), waar zij sprak met werknemers, bestuurders en samenwerkingspartners zoals UWV en onderwijsinstellingen. Opijver ondersteunt inwoners met scholingsvouchers en helpt werkgevers bij het vinden en opleiden van personeel. Tijdens het bezoek werd de 2.500e scholingsvoucher uitgereikt.

Volgens projectmanager Henk Korten laat Opijver zien wat regionale scholingsfondsen kunnen betekenen, maar ervaart het fonds ook belemmeringen om het werk structureel voort te zetten. De huidige financiering is tijdelijk, wat volgens betrokkenen onzekerheid geeft over de toekomst.

Wethouder Jorik Huizinga (gemeente Doetinchem) en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Achterhoek benadrukte dat het fonds verschil maakt voor zowel werkenden als werkgevers. Het werkbezoek sluit aan bij een aangenomen motie in de Tweede Kamer om landelijke regelingen, zoals de SLIM-subsidie, beter toegankelijk te maken voor regionale scholingsfondsen.

