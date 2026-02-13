Zwarte Cross maakt 41 nieuwe namen bekend voor 2026

113 keer bekeken

LICHTENVOORDE – De organisatie van de Zwarte Cross heeft 41 nieuwe artiesten toegevoegd aan de line-up voor editie 2026 in Lichtenvoorde. Onder de namen staan zowel Nederlandse publieksfavorieten als internationale acts.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Blikvanger is UB40 ft. Ali Campbell, die met de originele zanger naar de Achterhoek komen. Ook Douwe Bob staat opnieuw op het Hoofdpodium. Verder zijn onder meer Bankzitters, Eli Paperboy Reed, Bad Nerves, Ivan & The Parazol en Ernst Bobbie en de rest toegevoegd aan het programma.

De nieuwe lichting komt uit binnen- en buitenland, met reggae uit Aruba, voodoo-invloeden uit Togo en garagerock uit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. De Reggaeweide en het Roadhouse krijgen daarmee extra internationale invulling.

Volgens de organisatie is het programma nog lang niet compleet. Maandelijks worden nieuwe namen bekendgemaakt, tot de line-up uitgroeit tot circa 400 artiesten. Eerder werden al onder meer Krezip, Dropkick Murphys en Within Temptation aangekondigd.

De Zwarte Cross vindt plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli 2026 op het festivalterrein in Lichtenvoorde. De zaterdag is inmiddels uitverkocht; voor de overige dagen en camping zijn nog tickets verkrijgbaar via de organisatie.

Meer informatie: 👉 https://www.zwartecross.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)