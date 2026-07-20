LICHTENVOORDE — Zwarte Cross blikt terug op drukke zaterdag vol cross en muziek

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De organisatie van de heeft teruggeblikt op een drukbezochte zaterdag tijdens de 2026-editie van het festival. Bezoekers genoten van de finales op de crossbaan, tientallen optredens en theateracts verspreid over het terrein.

Op de crossbaan werden in verschillende klassen de beslissingen genomen. In de 85cc-klasse pakte Mike Pijnen de overwinning. Jeffrey Meurs was de sterkste in de 125cc-klasse, terwijl Lotte van Drunen beide manches bij de dames wist te winnen. Daarmee behoorden zij tot de opvallendste winnaars van de dag.

Ook op de podia was het zaterdag druk. Het festivalprogramma bestond uit optredens van nationale en internationale artiesten, theater, stunts en ander entertainment. Volgens de organisatie verliep de zaterdag zonder grote bijzonderheden en trok het festival opnieuw veel publiek.

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