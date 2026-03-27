GROENLO — Martin Kamphof erelid van Groenlose Hengelsport Vereniging

Martin Kamphof is woensdagavond 25 maart benoemd tot erelid van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV). Dat gebeurde tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering in cultureel centrum De Mattelier in Groenlo. Voorzitter Erik Mentink sprak daarbij lovende woorden over Kamphof, die al 35 jaar actief is als penningmeester van de vereniging. Volgens de voorzitter heeft hij in die periode enorm veel werk verzet, vaak achter de schermen en buiten het zicht van veel leden.

Kamphof speelde daarnaast een belangrijke rol bij de totstandkoming van het clubblad Rond um Grolle. Sinds de eerste uitgave in 1998 is hij daarvan de hoofdredacteur en drijvende kracht. Ook was hij bijna 29 jaar verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging.

Met de benoeming spreekt de GHV haar waardering uit voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Kamphof is pas het achtste erelid in het 88-jarig bestaan van de Groenlose Hengelsport Vereniging.

Als blijk van waardering kreeg hij een ingelijste oorkonde en een bos bloemen overhandigd. De vereniging meldde daarnaast dat zij binnenkort het 700e actieve lid verwacht te verwelkomen.

