GROENLO — De Mattelier blikt terug op succes en kondigt nieuwe voorstellingen aan

183 keer bekeken

De Mattelier in Groenlo kijkt terug op een geslaagde start van het jaar en presenteert tegelijkertijd een reeks nieuwe voorstellingen voor de komende maanden. Dat blijkt uit de nieuwsbrief van het cultuurpodium. De voorstelling Bucketlist van Danthé begin maart trok veel bezoekers. Ook was er lokaal succes: dansgroep Azuré, bestaande uit jonge meiden tot en met 9 jaar, behaalde eind februari een tweede prijs tijdens de Dance Star-competitie in Ede. Volgens de organisatie is het de eerste dansbeker voor zowel de groep als Danthé.

Voor de komende periode staan diverse optredens op het programma. Zo brengt theatergroep Gewoon Aans! op vrijdag 10 april een voorstelling met streektaal, humor en muziek. Later in april volgt een komedie van DITO Groenlo, waarin een ziekenhuissetting centraal staat. Daarnaast komt drummer Cesar Zuiderwijk naar De Mattelier met een solovoorstelling.

Met deze programmering wil De Mattelier een breed publiek aanspreken, van liefhebbers van streekcultuur tot muziek- en theaterbezoekers. Het podium aan de Mattelierstraat in Groenlo blijft daarmee inzetten op een gevarieerd cultureel aanbod in de regio.

Meer informatie:

https://www.demattelier.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie