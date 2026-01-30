Minder dan helft Gelderlanders voldoet aan beweegrichtlijn

18 keer bekeken

GELDERLAND – Minder dan de helft van de Gelderse volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. In 2024 ging het om 48,3 procent, terwijl dat in 2016 nog 51,5 procent was. Dat blijkt uit een analyse van Laudius, op basis van cijfers uit de Gezondheidsmonitor.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De beweegrichtlijn adviseert om wekelijks minimaal 150 minuten matig intensief te bewegen. De Rijksoverheid heeft als doel dat in 2040 minstens 75 procent van de Nederlanders hieraan voldoet. Voor Gelderland is die ambitie de afgelopen jaren juist verder uit beeld geraakt.

Grote verschillen tussen gemeenten

Binnen de provincie zijn de verschillen groot. Wageningen scoort het hoogst met 66,1 procent inwoners die voldoende bewegen. Ook Winterswijk (57,3 procent) en Berkelland laten relatief goede cijfers zien. Aan de onderkant staat Maasdriel, waar slechts 36,9 procent van de inwoners aan de norm voldoet.

In veel gemeenten is sinds 2016 een duidelijke daling zichtbaar. De sterkste afname werd gemeten in Putten (-18,7 procent) en Montferland (-16 procent). Tegelijk zijn er ook positieve uitschieters: in Winterswijk nam het aandeel inwoners dat voldoende beweegt juist toe met 5,3 procent.

Gezondheid onder druk

Volgens Laudius onderstrepen de cijfers het belang van lokale en regionale inzet op bewegen en gezondheid. De analyse is gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en, CBS en RIVM uit 2016, 2020 en 2024.

Meer cijfers per gemeente zijn te vinden op de onderzoekspagina van Laudius:

👉 https://www.laudius.nl/onderzoek-beweegrichtlijn

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)