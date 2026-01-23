Krezip, Loïs Lane en internationale acts naar Zwarte Cross 2026

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross heeft opnieuw een reeks artiesten aangekondigd voor de editie van 2026. In totaal zijn 38 nieuwe acts toegevoegd aan de line-up, met bekende Nederlandse namen als Krezip, Loïs Lane en La Fuente, aangevuld met opvallende artiesten uit binnen- en buitenland.

Onder de nieuw aangekondigde acts bevinden zich onder meer Charly Lownoise & Mental Theo, Mooi Wark, de Heinoos en MariJah & The Root Sense. Ook De Natte Dromen Revue maakt zijn opwachting. De organisatie benadrukt dat ‘eigen haard goud waard is’, met veel ruimte voor Nederlandse publieksfavorieten en streekrockbands.

Daarnaast kijkt de Zwarte Cross nadrukkelijk over de grens. Zo komt bluesgitarist Albert Cummings uit de Verenigde Staten, spelen Jake Vaadeland & The Sturgeon River Boys traditionele Canadese bluegrass en brengt de Thaise band Khana Bierbood een mix van psychedelische rock en traditionele muziek. Een bijzondere verschijning is de Noorse artiest Captain Frodo, die na een carrière bij Cirque du Soleil een absurde en komische show verzorgt.

Met deze aankondiging is het programma nog niet compleet. Uiteindelijk telt de Zwarte Cross zo’n 400 artiesten. Eerder werd al bekend dat onder meer Dropkick Murphys en Within Temptation naar Lichtenvoorde komen.

De Zwarte Cross 2026 vindt plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli op het vertrouwde festivalterrein in Lichtenvoorde. Kaarten voor de zaterdag zijn al uitverkocht; voor de overige dagen en de camping zijn nog tickets verkrijgbaar via https://www.zwartecross.nl.

