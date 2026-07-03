WARNSVELD — Nala Village opent met tweedaags Horizon Festival

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Nala Village opent op zaterdag 18 en zondag 19 juli officieel de deuren. Het nieuwe retreat-resort in Warnsveld doet dat met de eerste editie van het Horizon Festival. Volgens de organisatie zijn alle overnachtingsmogelijkheden voor het openingsweekend inmiddels volgeboekt.

Het nieuwe resort ligt in het Achterhoekse landschap en beschikt over honderd recreatiewoningen, verdeeld over luxe villa’s en natuurhuizen. Naast overnachtingen richt Nala Village zich op meerdaagse retreats, workshops en activiteiten op het gebied van welzijn, waaronder yoga, meditatie en ademwerk.

Tijdens het Horizon Festival is het terrein voor het eerst toegankelijk voor publiek. Overdag staan onder meer yoga-, meditatie- en welzijnssessies op het programma. In de avond verzorgen verschillende internationale artiesten optredens, waaronder Ayla Schafer, Nessi Gomes, Alex Serra & Totidub en Orka.

Hoewel overnachten op het terrein tijdens het openingsweekend niet meer mogelijk is, zijn er nog wel festivalpassen, dagtickets en avondtickets verkrijgbaar. Bezoekers die het hele weekend willen bijwonen, kunnen uitwijken naar hotels en andere accommodaties in de regio.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Horizon Festival en informatie over het resort is te vinden op Nala Village.

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