Wandel, geniet en smul: nieuwe Hap & Stap Pannenkoekenroute in Neede

NEEDE – De zomervakantie staat voor de deur en wat is er leuker dan deze ontspannen in te luiden met een smakelijke wandeling? VVV Neede heeft in samenwerking met een lokale ondernemer een nieuwe Hap & Stap Pannenkoekenroute ontwikkeld: een ca. 7,5 kilometer lange wandelroute door het fraaie coulisselandschap van Neede.

Onderweg passeer je onder meer de Mariahoeve, Huize De Kamp en Natuurpark De Kronenkamp. De route voert je dwars door de karakteristieke natuur van de Achterhoek en is perfect voor gezinnen, vriendengroepen of iedereen die van wandelen én lekker eten houdt.

Na afloop van de wandeling wacht er een heerlijke verse pannenkoek, inclusief consumptie. Dit alles voor slechts €12,50 per persoon. Geen liefhebber van pannenkoeken? In overleg is er een smakelijk alternatief mogelijk.

De route is te lopen van woensdag tot en met zondag. Reserveren kan eenvoudig en graag minimaal een dag van tevoren.

Naast deze pannenkoekenroute biedt VVV Neede ook andere wandel- en fietsroutes aan, streekproductenpakketten en zelfontwikkelde routes in de regio. Meer informatie en kaartmateriaal is verkrijgbaar bij de VVV-winkel aan de Oudestraat 52c in Neede.

Praktisch:

Lengte route: ca. 7,5 km

Beschikbaar: woensdag t/m zondag

Prijs: €12,50 p.p. inclusief pannenkoek en consumptie

Reserveren: minimaal 1 dag van tevoren

