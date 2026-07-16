GROENLO — Nieuwe directie De Mattelier kijkt terug op eerste maand

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De nieuwe duo-directie van kijkt tevreden terug op de eerste maand. Nicole Rouwmaat en Joske Elsinghorst-van Huet begonnen op 15 juni en zeggen onder de indruk te zijn van de inzet van de vele vrijwilligers.

Volgens de directie zijn inmiddels gesprekken gevoerd met vaste gebruikers, nieuwe vrijwilligers en initiatiefnemers van activiteiten. Ook werd gewerkt aan een nieuwe activiteitenruimte en vonden de eerste evenementen onder hun leiding plaats.

wil zich de komende periode verder ontwikkelen als ontmoetingsplek voor inwoners van en omgeving. Mensen met ideeën voor activiteiten kunnen contact opnemen via www.demattelier.nl.

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