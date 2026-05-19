ULFT — Nieuwe opslaglocatie in leegstaand pand op bedrijventerrein De Rieze in Ulft

198 keer bekeken

In het leegstaande bedrijfsgebouw aan de Oerseweg 17 in Ulft komt een nieuwe opslaglocatie van Storage Share. Het pand op bedrijventerrein De Rieze wordt verbouwd tot een self-storagevestiging met ongeveer 1.200 vierkante meter verhuurbare ruimte en ruim 200 opslagboxen.

De opslagruimtes variëren van 2 tot 12 vierkante meter en worden verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Volgens de planning kunnen gebruikers vanaf 1 juli terecht voor tijdelijke opslag van onder meer inboedels, gereedschap en andere spullen.

Het gebouw stond ruim een jaar leeg en werd eerder gebruikt voor het ontmantelen van politievoertuigen. De komende periode wordt het pand zowel van binnen als buiten gerenoveerd. Ook wordt een camerasysteem geplaatst voor toezicht.

Volgens het bedrijf speelt de nieuwe vestiging in op de toenemende vraag naar extra opslagruimte. Daarbij wordt gewezen op kleinere woningen en het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in