LOCHEM — Evensong met Engelse koormuziek in St. Gudulakerk Lochem

Het Lochemse koor verzorgt zondag 31 mei om 19.00 uur voor het eerst een Evensong in de in . Tijdens de muzikale vesper staat Engelse kathedrale koormuziek centraal.

, opgericht door Els Dijkerman en bekend van onder meer Slavische Vespers en uitvoeringen rond Goede Vrijdag met muziek van Bach, brengt werken van componisten als William Byrd, Christopher Tye, Jeremiah Clarke en Georg Friedrich Händel. Ook worden samen met bezoekers twee bekende Engelse hymns gezongen.

Bijzonder is de uitvoering van The Lord bless thee van componist . Hij kreeg internationale bekendheid met Ubi Caritas, geschreven voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins William en Kate Middleton.

De Evensong maakt deel uit van de muziekvespers in de . Deze meditatieve bijeenkomsten combineren muziek en bezinning met koorwerken uit verschillende perioden. Bezoekers kunnen voor, tijdens en na afloop een kaarsje aansteken voor persoonlijke intenties.

De kerk opent om 18.30 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

