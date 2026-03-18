WARNSVELD — Internationaal Horizon Festival strijkt neer in de Achterhoek

De Achterhoek krijgt er deze zomer een opvallend nieuw festival bij. Op 18 en 19 juli vindt in Warnsveld de eerste editie plaats van het Horizon Festival, een tweedaags evenement waar internationale livemuziek en welzijn samenkomen. Het festival wordt gehouden op het terrein van Nala Village, dat tijdens dit weekend officieel de deuren opent. Bezoekers kunnen overdag deelnemen aan workshops zoals yoga, meditatie en ademwerk. In de avonduren verschuift de aandacht naar livemuziek, met optredens van Ayla Schafer, Nessi Gomes, Alex Serra & Totidub en Orka. Opvallend is dat deze artiesten voor het eerst samen op één Nederlands podium staan.

Volgens de organisatie speelt het festival in op de groeiende vraag naar evenementen waar muziek en bewustzijn centraal staan. Initiatiefnemer Nir Newman benadrukt dat het evenement draait om verbinding, verdieping en beleving.

Het Horizon Festival krijgt een kleinschalig karakter, met ruimte voor maximaal 400 bezoekers. Daarmee mikt de organisatie op een intieme sfeer, waarbij ontmoeting en kwaliteit centraal staan. Overnachten op het terrein zelf is niet mogelijk. Bezoekers kunnen verblijven bij Nala Village of in hotels in de regio. Tickets zijn verkrijgbaar via Horizon Festival.

Met deze eerste editie krijgt de Achterhoek er een nieuw jaarlijks evenement bij dat zich richt op een breed en internationaal publiek.

Voor meer informatie https://blissmusic.eu/horizon/

