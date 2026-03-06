Nieuwe UNESCO-kandidaten voor immaterieel erfgoed bekend

Vanavond maakt de Raad voor Cultuur in een advies bekend welk immaterieel erfgoed kansrijk is om te worden opgenomen op de 'Representatieve lijst van het immater...

DEN HAAG – Vijf Nederlandse tradities maken kans op een plek op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Dat blijkt uit een advies van de Raad voor Cultuur dat donderdagavond is gepubliceerd. De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rianne Letschert, beslist uiteindelijk welke traditie Nederland in 2027 officieel zal voordragen bij UNESCO.

De Raad voor Cultuur selecteerde vijf zogenoemde erfgoedelementen die volgens de commissie kansrijk zijn voor opname op de internationale lijst. Het gaat om de herdenking van het Leidens Ontzet, heggenvlechten, het fanfareorkest, Pride Amsterdam en de woonwagencultuur.

Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, gebruiken, ambachten en sociale praktijken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Volgens de raad blijft dit erfgoed zich ontwikkelen doordat mensen het actief blijven beoefenen en doorgeven. Een plek op de UNESCO-lijst betekent internationale erkenning en helpt om deze tradities voor de toekomst te behouden.

Voor de selectie keek de raad naar 32 kandidaten uit de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Alleen tradities die daarin zijn opgenomen en waarvan de betrokken gemeenschap zelf een nominatie wil, kwamen in aanmerking. Uiteindelijk bleven vijf kansrijke kandidaten over waaruit de minister één voordracht kiest. Het nominatiedossier moet uiterlijk op 31 maart 2027 worden ingediend.

Ook in de Achterhoek zijn tradities officieel erkend als immaterieel erfgoed. Zo staat de Grolse Want uit Groenlo op de nationale inventaris. Daarnaast is het Bloemencorso Lichtenvoorde internationaal erkend. Het corso werd in 2021 samen met andere Nederlandse bloemencorso’s opgenomen op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed.

