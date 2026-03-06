Beheerplan opvang jonge vluchtelingen Hengelo en Vorden vastgesteld

210 keer bekeken

HENGELO (GLD)/VORDEN – Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst heeft ingestemd met het beheerplan ‘Veiligheid en leefbaarheid voor iedereen’ voor de opvanglocaties voor jonge vluchtelingen in Hengelo en Vorden. Met het besluit voert het college het amendement en de motie uit die de gemeenteraad op 16 oktober 2025 aannam.

In het plan staat waar inwoners terechtkunnen met vragen of meldingen, hoe toezicht wordt georganiseerd en hoe de verbinding met de samenleving wordt vormgegeven. Ook zijn vaste overlegmomenten en evaluaties opgenomen.

Het beheerplan is opgesteld met inbreng van omwonenden, ondernemers, verenigingen, raadsleden en partners als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Nidos en de politie. Volgens verantwoordelijk wethouder Hans Puijk (zorg en welzijn) geeft het plan invulling aan de wens om duidelijke afspraken te maken over veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente bouwt momenteel twee opvanglocaties voor elk 80 jonge vluchtelingen. De locaties in Hengelo en Vorden openen naar verwachting gefaseerd vanaf 1 oktober 2026. De jongeren volgen onderwijs op een ISK-school in het voormalige Kompaan-gebouw aan Het Hoge in Vorden.

Een onafhankelijk bureau evalueert een jaar na ingebruikname de ervaringen rond veiligheid en leefbaarheid en de werking van de maatregelen. Het beheerplan kan tijdens de opvangperiode worden aangepast als dat nodig blijkt.

