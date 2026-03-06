AI-assistent ‘Tessa Verbindt’ moet ondernemers in de Achterhoek sneller helpen

154 keer bekeken

GROENLO – In evenementenlocatie Bommelwereld is dinsdag het platform Achterhoek Verbindt officieel gelanceerd. Blikvanger van het initiatief is de AI-assistent Tessa Verbindt, die mkb-ondernemers in de regio sneller en gerichter helpt bij hun ondernemersvragen. Tijdens het kennisevent kwamen meer dan 250 ondernemers bijeen.

Het platform moet ondernemers in de Achterhoek makkelijker verbinden met kennis, expertise en contactpersonen binnen de regio. Via de digitale assistent worden vragen van ondernemers geanalyseerd en gekoppeld aan mensen of organisaties die kunnen helpen. Daarmee willen de initiatiefnemers de samenwerking en weerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf versterken.

Het initiatief is een samenwerking tussen onder meer VNO-NCW Achterhoek, Rabobank en de Provincie Gelderland. Volgens projectleider Ivar van Asten staat de afkorting AI in dit project ook voor “Achterhoekse Intelligentie”.

Tijdens het event sprak gastspreker Dai Carter over weerbaarheid en ondernemerschap. Volgens hem begint sterke samenwerking bij persoonlijk leiderschap en het durven helpen van anderen.

In een aansluitend panelgesprek benadrukten ondernemers en bestuurders het belang van een sterke regionale infrastructuur waarin bedrijven elkaar weten te vinden. Met de nieuwe AI-assistent krijgt het Achterhoekse ‘naoberschap’ – het omzien naar elkaar – volgens de initiatiefnemers een digitale vorm.

