LANDELIJK — Onderzoek: 20% van de Nederlanders verhuisde al zes keer of vaker

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Uit recent onderzoek van Pronto Wonen blijkt dat verhuizen voor veel Nederlanders een terugkerend fenomeen is. Maar liefst 85% van de respondenten heeft in hun leven minstens twee keer van woning gewisseld. Van deze groep heeft 20% zelfs al zes keer of vaker verhuisd. Voor velen voelt een verhuizing als een frisse start, met een toename van comfort en woongeluk.

Verhuizen is voor veel mensen meer dan alleen een praktische verandering. Ruim de helft van de ondervraagden (46%) beschouwt een verhuizing als een nieuwe start. Na een verhuizing voelt 43% zich comfortabeler in hun nieuwe woning, terwijl 37% aangeeft dat hun woongeluk toeneemt. Ook ervaart één op de drie Nederlanders nieuwe energie na een verhuizing.

Jongvolwassenen, met name die tussen de 18 en 27 jaar, verhuizen het vaakst. In deze leeftijdsgroep heeft 37% al meerdere keren van woning gewisseld. Ook de groep van 28 tot 37 jaar verhuist relatief vaak (26%). Naarmate de leeftijd vordert, neemt het aantal verhuizingen af, hoewel de groep tussen 38 en 47 jaar nog steeds actief op zoek is naar een nieuw thuis (14%).

Opmerkelijk is dat veel Nederlanders weinig heimwee ervaren na een verhuizing. 39% geeft aan niets te missen van hun oude woning. Degenen die wel iets missen, denken vooral terug aan de herinneringen die aan hun oude woonplek verbonden zijn (25%). Bijna 10% mist de sociale contacten uit de oude buurt, waarbij mannen (11%) dit vaker aangeven dan vrouwen (7%).

Voor meer inzichten over verhuisgedrag in Nederland, is het volledige onderzoek te vinden op de website van Pronto Wonen.

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