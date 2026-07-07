BREDEVOORT — Leerlingen van groep 8 Bastion krijgen VISles in Bredevoort

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Leerlingen van groep 8 van basisschool Bastion in krijgen op maandag 13 juli bezoek van VISmeester Bertus ten Harkel van HSV De Slinge. Tijdens de zogeheten VISles maken de leerlingen kennis met de onderwaterwereld en het sportvissen.

De ochtend begint met een biologieles over vissen, water en natuur. Daarbij leren de kinderen onder meer welke vissoorten in Nederlandse wateren voorkomen en hoe zij zorgvuldig met een gevangen vis omgaan.

’s Middags verplaatst de les zich naar een viswater in de buurt van de school. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers van HSV De Slinge kunnen de leerlingen zelf een hengel uitwerpen. Na afloop bekijken zij gezamenlijk welke vissoorten zijn gevangen.

De VISlessen zijn een initiatief van de Sportvisserij Nederland en lokale hengelsportverenigingen. Met het project willen de organisaties kinderen meer leren over natuur, water en verantwoord sportvissen. Vorig jaar werden landelijk ongeveer 500 VISlessen gegeven, waarmee circa 10.000 basisschoolleerlingen werden bereikt.

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