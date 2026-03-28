BERKELLAND — Open Dag toerisme Berkelland laat regio van beste kant zien

In de gemeente Berkelland vindt op zondag 29 maart een grootschalige Open Dag plaats waarbij zo’n dertig organisaties en bedrijven uit de toeristische sector hun deuren openen voor publiek. Bezoekers zijn tussen 11.00 en 16.00 uur welkom om kennis te maken met het aanbod in de regio.

Verspreid over plaatsen als Borculo, Eibergen, Ruurlo en Neede kunnen geïnteresseerden terecht bij onder meer campings, bed & breakfasts, musea en andere recreatieve locaties. De Open Dag is bedoeld voor inwoners en bezoekers die willen ontdekken wat Berkelland te bieden heeft op het gebied van toerisme en vrije tijd.

Deelnemende organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om te overnachten, te ontspannen en de omgeving te verkennen. Daarmee hopen zij mensen te inspireren om vaker in eigen regio op pad te gaan.

Meer informatie over deelnemende locaties en activiteiten is te vinden via https://opendagtoerismeberkelland.nl. Ook is een plattegrond verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten in de deelnemende plaatsen.

