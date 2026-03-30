BORCULO/EIBERGEN/RUURLO/REKKEN — Open Dag Toerisme Berkelland trekt veel bezoekers

172 keer bekeken

De Open Dag Toerisme Berkelland heeft zondag 29 maart op verschillende plekken in de gemeente veel belangstellenden getrokken. Inwoners en andere bezoekers konden bij recreatieve en toeristische locaties een kijkje achter de schermen nemen en ideeën opdoen voor een dagje uit in eigen omgeving.

Aan de open dag deden verspreid door Berkelland meerdere ondernemers en organisaties mee. Volgens de organisatie konden diverse locaties rekenen op een flinke toeloop. Zo ontvingen onder meer de Kasteelboerderij in Ruurlo, Kerk op ’t Kip in Rekken en Unieke Uitjes in Borculo elk meer dan honderd bezoekers. Ook de Berkelzomp en Museum De Scheper in Eibergen en B&B De Smale in Geesteren trokken veel publiek.

Niet overal was het even druk, maar op alle deelnemende locaties kwamen geïnteresseerden langs om het aanbod te bekijken. Daarmee liet de open dag volgens de organisatie goed zien wat Berkelland te bieden heeft op het gebied van recreatie, toerisme en overnachten.

Het doel van de dag was om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met toeristische plekken in de gemeente en tegelijk de lokale vrijetijdssector onder de aandacht te brengen. De gezamenlijke aanpak zorgde volgens betrokkenen niet alleen voor meer verbinding tussen ondernemers en publiek, maar ook voor nieuwe ambassadeurs voor Berkelland.

De organisatie kijkt daarom tevreden terug op de open dag. De belangstelling maakte duidelijk dat er in Berkelland veel te zien, te doen en te beleven is, dicht bij huis.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry