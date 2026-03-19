Stichting Vrienden van Het Noasman houdt op zaterdag 4 en zondag 5 april 2026 opnieuw de Landgoed Wandeltocht. De wandeltocht voert deelnemers door het coulissenlandschap rond Beltrum, met routes over landgoed Het Noasman, het naastgelegen retentiegebied, bossen en paden langs kronkelende beekjes.

Volgens de organisatie is de tocht bijzonder omdat wandelaars ook over verrassende weggetjes en paadjes komen waar normaal gesproken niet gewandeld kan worden. Daarmee biedt het evenement niet alleen een sportieve route, maar ook een kijkje in een deel van het landschap dat meestal niet toegankelijk is.

Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Start, rust en finish zijn bij Het Noasman aan de Meenweg 4 in Beltrum. Voor de 30 kilometer kan worden gestart tussen 08.30 en 09.30 uur. De 20 kilometer start tussen 08.30 en 10.30 uur, de 15 kilometer tussen 08.30 en 11.00 uur. Voor de 10 en 5 kilometer is de starttijd tussen 09.30 en 11.30 uur.

De Landgoed Wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Deelname kost 5 euro per persoon. Leden van de wandelbond betalen 4,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meelopen onder begeleiding van hun ouders.

Meer informatie over de tocht is te vinden via noasman.nl.

