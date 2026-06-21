WINTERSWIJK — Openluchtfilm en walking dinner bij Strandbad Winterswijk

111 keer bekeken

Stichting organiseert op zaterdag 12 september opnieuw een openluchtfilm op het terrein van het Strandbad in . Bezoekers kunnen vooraf deelnemen aan een walking dinner, verzorgd door LEV. by Mike onder leiding van Mike Vrijdag.

Na het diner wordt de film I Swear vertoond. Volgens het Filmhuis is deze Britse feelgoodfilm een mix van humor, emotie en ontroering. Hoofdrolspeler Robert Aramayo ontving voor zijn rol een BAFTA Award voor Beste Acteur. De film won daarnaast de publieksprijs op het Rotterdam Film Festival.

De openluchtavond wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Strandbad, LEV. by Mike en Mobiloscoop, dat verantwoordelijk is voor de filmvertoning.

De activiteit begint om 17.00 uur op het terrein van het Strandbad. Reserveren is uitsluitend mogelijk via de website van het Filmhuis. Deelname staat open voor iedereen; een donateurschap van het Filmhuis is niet nodig.

Meer informatie is te vinden op Filmhuis Winterswijk.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

