WINTERSWIJK — Sportarts nu ook beschikbaar in SKB Winterswijk

5 keer bekeken

Patiënten uit de kunnen sinds 3 juli voor sportgeneeskunde terecht in het ( ) in . Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met SIM Sportartsen uit . De sportartsen houden voortaan eens per twee weken spreekuur in het .

De sportarts behandelt niet alleen sportblessures, maar ook mensen met langdurige of terugkerende klachten aan spieren, gewrichten en pezen. Daarnaast kunnen patiënten begeleiding krijgen bij het verantwoord opbouwen van hun belastbaarheid na een blessure of operatie. Ook mensen met een verminderde belastbaarheid door bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten of longaandoeningen kunnen worden doorverwezen.

Volgens sportarts Charlotte Lenting van SIM Sportartsen is sportgeneeskunde breder dan veel mensen denken. “Veel patiënten die wij zien, sporten helemaal niet. Juist voor mensen die moeite hebben met bewegen kan onze begeleiding veel betekenen.”

Met de samenwerking wil het SKB specialistische beweegzorg dichter bij huis aanbieden. Orthopedisch chirurg Robert Berg noemt de sportarts een waardevolle aanvulling op de bestaande zorg. Voor sommige patiënten is niet een operatie, maar juist begeleiding bij het verantwoord opbouwen van de belastbaarheid de beste oplossing.

Het spreekuur in wordt verzorgd door sportartsen Tom Brandon, Charlotte Lenting-de Mooij en Laura Smits-Weerwag van SIM Sportartsen. Zij zijn eens per twee weken op vrijdag aanwezig in het SKB en blijven daarnaast werkzaam vanuit .

Voor een afspraak bij de sportarts is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig.

Meer informatie is te vinden via https://www.skbwinterswijk.nl en https://www.simsportartsen.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

