Politie beantwoordt vragen over online veiligheid in bibliotheek

LICHTENVOORDE – Inwoners van Oost Gelre kunnen dit voorjaar met vragen over online veiligheid terecht bij het Politie Informatiepunt (PIP) in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Tot de zomer zitten politiemedewerkers op meerdere donderdagochtenden klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Het informatiepunt is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over digitale veiligheid. Denk aan het herkennen van phishingmails, veilig internetten of wat te doen bij online oplichting. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen.

De inloopmomenten zijn telkens van 10.00 tot 11.00 uur op:

• donderdag 12 maart

• donderdag 26 maart

• donderdag 9 april

• donderdag 23 april

• donderdag 7 mei

• donderdag 21 mei

Met het Politie Informatiepunt wil de politie inwoners helpen om digitaal weerbaarder te worden. Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor en treft jong en oud.

Aanmelden is niet nodig.

