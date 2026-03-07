Postzegelbeurs FILAFAIR 2026 opent volgende week in ’s-Hertogenbosch

Zegel Bossche oorlogsveteranen die vochten in de Slag bij Waterlo - Foto: PR

’S-HERTOGENBOSCH – Postzegelverzamelaars uit heel Nederland kunnen op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart terecht bij FILAFAIR 2026 in De Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit evenement worden een postzegeltentoonstelling en een handelarenbeurs georganiseerd, waar zowel beginnende als ervaren verzamelaars hun hart kunnen ophalen.

Bezoekers kunnen tijdens de beurs rondkijken tussen tafels vol postzegels, enveloppen en brieven uit binnen- en buitenland. Er zijn handelaren aanwezig met materiaal variërend van goedkope zegels tot zeldzame stukken. Ook worden er gratis taxaties aangeboden, waarbij experts verzamelingen beoordelen en advies geven aan verzamelaars.

Een bijzonder onderdeel van FILAFAIR 2026 is een tentoonstelling met unieke collecties van exposanten uit binnen- en buitenland. Voor het eerst wordt daar een uitgebreide verzameling getoond over John Walter Scott (1845–1919), een belangrijke pionier in de Amerikaanse filatelie.

Speciaal voor het evenement brengt Hertogpost in samenwerking met Museum Slager een reeks persoonlijke postzegels uit. Deze serie bestaat uit tien frankeerbare zegels met details uit schilderijen van leden van de Bossche kunstenaarsfamilie Slager. De uitgave valt samen met het vijftigjarig bestaan van het museum.

FILAFAIR wordt georganiseerd door de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, die al sinds 1930 actief is en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 13 maart van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 14 maart van 10.00 tot 16.00 uur in De Maaspoort aan de Marathonloop 1 in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie staat op https://hertogpost.nl/.

