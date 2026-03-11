GROENLO — Podcast: Het stadhuis van Groenlo

313 keer bekeken

In de nieuwe podcast staat het monumentale stadhuis van Groenlo centraal. In deze aflevering wordt verteld hoe dit gebouw eeuwenlang het bestuurlijke hart van de vestingstad vormde. In de bovenzalen werden besluiten genomen over het bestuur van de stad, terwijl onder het gebouw kerkers lagen waar gevangenen werden opgesloten. Die ondergrondse ruimtes herinneren aan een periode waarin rechtspraak streng kon zijn en waarin ook heksenprocessen plaatsvonden.

Het stadhuis is daarmee niet alleen een historisch monument, maar ook een plek waar verhalen over macht, recht en het dagelijks leven in de vestingstad samenkomen. De stenen van het gebouw vertellen hoe bestuur en rechtspraak vroeger nauw met elkaar verbonden waren.

Met deze podcast wordt een stukje geschiedenis van Groenlo opnieuw tot leven gebracht. Het verhaal laat zien hoe een historisch gebouw, dat ooit symbool stond voor macht en rechtspraak, ook in de toekomst een belangrijke plek kan blijven in de stad.

