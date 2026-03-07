152 keer bekeken

Filmliefhebbers kunnen van 14 tot en met 16 maart in het Amphion Filmhuis in Doetinchem terecht voor de Oscardagen 2026. In aanloop naar de uitreiking van de Academy Awards worden vijf films vertoond die samen goed zijn voor 43 Oscarnominaties.

De Oscars worden in de nacht van maandag 16 maart uitgereikt in Hollywood. Amphion Filmhuis geeft bezoekers vooraf de kans om enkele van de belangrijkste kanshebbers nog op het grote doek te bekijken.

Op het programma staan onder meer de actiekomedie One Battle After Another, met Leonardo DiCaprio als een voormalige revolutionair die op de vlucht slaat. Ook is de sportfilm Marty Supreme te zien, waarin Timothée Chalamet een tafeltennistalent speelt dat de wereldtop wil bereiken.

Daarnaast vertoont het filmhuis het familiedrama Sentimental Value, over een vervreemde vader en zijn dochters. In het historische drama Hamnet staat de tragische dood van de zoon van William Shakespeare centraal. De selectie wordt compleet gemaakt door de Braziliaanse thriller The Secret Agent, die zich afspeelt tijdens de politieke onrust in de jaren zeventig.

De films worden op verschillende tijden vertoond tussen 14 en 16 maart. Het volledige programma en de speeltijden zijn te vinden op:

https://www.amphion.nl/film

