S.v. Grol blikt terug op 2025 en kijkt vooruit naar nieuw seizoen
GROENLO – s.v. Grol kijkt terug op een jaar waarin zowel sportief als organisatorisch stappen zijn gezet. In een bestuursupdate geeft de vereniging een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2025 en de blik op seizoen 2026-2027.
De club staat er financieel gezond voor en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Annelies Porskamp benoemd tot erelid, als waardering voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.
Op sportief vlak werd verder gewerkt aan de jeugdopleiding en het versterken van de vrijwilligersbasis. De prestaties van de teams zijn overwegend positief, met veel aandacht voor de ontwikkeling van jonge spelers. Tegelijk blijft het vinden van voldoende begeleiding bij enkele jeugdteams een aandachtspunt.
Een belangrijk project in 2025 was de verbouwing van de sporthal, die inmiddels is afgerond en op 20 december officieel werd geopend. Daarmee kan het futsalteam weer thuiswedstrijden spelen op Den Elshof en zijn ook andere Groenlose zaalsportclubs teruggekeerd in de hal.
Ook het meiden- en vrouwenvoetbal kreeg nadrukkelijk aandacht. Er lopen gesprekken over mogelijke samenwerking met andere verenigingen om deze tak van sport verder te laten groeien, zowel recreatief als prestatief. Daarnaast wordt gekeken naar een aparte sponsor voor het meiden- en vrouwenvoetbal.
Landelijk mengde de club zich in de discussie over het weekendvoetbal. Gesprekken met de KNVB hebben tot nu toe nog geen overeenstemming opgeleverd. Samen met andere verenigingen wordt bekeken welke vervolgstappen mogelijk zijn.
Tot slot staat de vervanging van de verouderde dug-outs bij het hoofdveld op de planning. Met deze ontwikkelingen sluit s.v. Grol 2025 af en kijkt de club vooruit naar een nieuw sportief jaar.
