GROENLO — ScherpInBeeld viert 20-jarig bestaan met volledig vernieuwde website

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Wat twintig jaar geleden begon als een bescheiden verzameling historische foto’s is uitgegroeid tot een van de grootste digitale fotoarchieven van de . Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft de Stichting ScherpInBeeld (SIB) de website volledig vernieuwd. De nieuwe website maakt het nog eenvoudiger om de geschiedenis van te ontdekken en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven, waaronder Zwolle in Beeld (ZIB).

ScherpInBeeld is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een digitaal archief met duizenden historische foto’s, honderden collecties en tienduizenden reacties van bezoekers. Inwoners leveren niet alleen foto’s aan, maar helpen ook met het herkennen van personen, gebouwen en gebeurtenissen. Daardoor groeit het archief iedere dag verder en blijven herinneringen bewaard voor toekomstige generaties.

De vernieuwde website is volledig in eigen beheer ontwikkeld door de Stichting ScherpInBeeld. Daarbij is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak. Zo beschikt de website over een vernieuwde navigator waarmee bezoekers eenvoudig door de verschillende collecties kunnen bladeren. Ook is de zoekfunctie uitgebreid en zijn foto’s beter met elkaar verbonden, waardoor bezoekers sneller informatie en verwante beelden kunnen vinden.

Nieuw is Zwolle in Beeld (ZIB). Met dit onderdeel wil ScherpInBeeld de geschiedenis van de buurtschap Zwolle bij vastleggen. De stichting roept inwoners op om oude foto’s, dia’s, ansichtkaarten en verhalen beschikbaar te stellen. Ook recente foto’s zijn welkom. Door oude en nieuwe beelden in de rubriek ‘Toen & Nu’ naast elkaar te plaatsen, ontstaat een uniek tijdsbeeld van Zwolle bij Groenlo én de ontwikkeling van de buurtschap door de jaren heen.

Naast de vernieuwingen introduceert ScherpInBeeld ook een nieuwe wekelijkse rubriek. Iedere maandag verschijnt op de website een zoekplaatje uit Groenlo. Bezoekers worden uitgenodigd mee te denken over de locatie, de personen of het verhaal achter de foto. Op die manier blijft de geschiedenis leven en kan het archief steeds verder worden aangevuld.

De stichting werkt dagelijks aan het toevoegen van nieuwe foto’s, het verwerken van reacties en het verbeteren van de informatie bij bestaande afbeeldingen. Juist de betrokkenheid van bezoekers maakt ScherpInBeeld tot een levend historisch archief.

Na twintig jaar kijkt de stichting vooral vooruit. De vernieuwde website vormt de basis voor verdere uitbreiding van het digitale archief. Met nieuwe collecties, verbeterde zoekmogelijkheden en initiatieven als Zwolle in Beeld wil ScherpInBeeld de geschiedenis van Groenlo en haar omgeving nog completer vastleggen.

De Stichting ScherpInBeeld nodigt iedereen uit een kijkje te nemen op de vernieuwde website. Wie foto’s of verhalen bezit die nog niet in het archief zijn opgenomen, kan deze eenvoudig insturen via de website. Iedere bijdrage helpt om het verleden van Groenlo en haar omgeving voor toekomstige generaties te bewaren.

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